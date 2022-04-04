Так, було знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком, пише Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштаба ЗСУ.
Зенітно ракетними військами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.
Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ запобігають діяльності авіації ворога, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що пілота, збитого 3 квітня в районі Ізюму російського літака Су-34, було спіймано.
Тепер він у полоні українських військових. Спроби росіян евакуювати його гелікоптерами провалилися.
Нагадаємо, в РФ розпочата прихована мобілізація.
Також Politeka.net писала, що в Білому домі заявили, що до закінчення війни в Україні ще довго.
Крім того Politeka.net повідомляла, що названо частини і підрозділи окупантів, які творили звірства на Київщині.