На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак.

Так, було знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком, пише Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштаба ЗСУ.

Зенітно ракетними військами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ запобігають діяльності авіації ворога, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пілота, збитого 3 квітня в районі Ізюму російського літака Су-34, було спіймано.

Тепер він у полоні українських військових. Спроби росіян евакуювати його гелікоптерами провалилися.

Нагадаємо, в РФ розпочата прихована мобілізація.

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