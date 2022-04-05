Військові та вибухотехніки продовжують зачищати населені пункти Сумської області після знаходження в них російської армії. У Конотопському районі на місцях колишніх стоянок ворога знайшли загиблих мирних жителів.

Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він уточнив, що щонайменше три людини окупанти перед вбивством жорстоко катували.

"Особисто багато буваю в цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки - за межами розуміння здорового глузду. Конотопський район продовжує оговтуватися від їхньої навали. На місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих українців. Мирний жителів", - розповів Живицький.

У Шосткинському районі опрацьовуються безпечні маршрути між громадами. Там у медзакладах відновили планові операції та хірургічні втручання.

У північній частині Роменського району відбувається зачистка від окупантів. Місто Ромни працює в штатному режимі. У Тростянці, Охтирці та Великій Писарівці Охтирського району тривають роботи з повернення громад до життя.

"Продовжуємо очищати нашу землю від залишків мотлоху. Орки не забирають трупи своїх військових-до цього ми звикли ще з початку. А тепер залишають і живих. Тому в черговий раз прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, за межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс", - підкреслив чиновник.

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