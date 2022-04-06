Мирні жителі Бородянки Київської області виявилися живцем поховані в підвалах після того, як окупанти скинули на будинки бомби.

Про це розповів в.о. голови селищної ради Георгій Єрко, пише Politeka.net.

"Росіяни скинули бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які перебували в підвалах, виявилися живцем поховані. Окупанти не дозволяли надавати допомогу і стріляли в людей, які намагалися розбирати завали", - повідомив Єрко.

Раніше Єрко заявив, що близько 200 осіб у місті зникли безвісти. Він припустив, що вони загинули під уламками будівель, зруйнованих російськими авіаударами. Незабаром це підтвердилося.

У свою чергу радник глави ВП Олексій Арестович повідомив, що ситуація в Бородянці може виявитися ще гіршою, ніж у Бучі.

"Бородянка. Набагато-набагато гірше. За кількістю, кажуть. Я поїду туди завтра-післязавтра. Мої друзі військові кажуть, що набагато-набагато гірше (Бучі – ред.)», - зазначив Арестович.

Раніше про велику кількість жертв повідомляла і генпрокурор Ірина Венедиктова.

"Можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І дійсно, можемо відпрацьовувати ті регіони-Ірпінь, Бучу, Ворзель.

Насправді за людськими жертвами найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо ще окремо говорити про Бородянку. Там є про що говорити», - заявляла Венедиктова.

Нагадаємо, силам ЗСУ вдалося звільнити Бородняку від російських загарбників 1 квітня.

«На жаль, міста практично немає. Рашисти знищували все на своєму шляху. Цинічно і по-звірячому. Місто зараз закрите-там працюють рятувальники і правоохоронці», — розповів керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадавши, екс-командувач НАТО назвав нову мету Путіна.

Також повідомлялося, що встановлено особу офіцера РФ, який відправляв награбоване в Україні своїй родині.

Крім того Politeka.net писала, що Росія може використовувати територію Придністров'я для наступальної операції.