У румунській столиці Бухаресті сталася пожежа біля будівлі посольства Росії. Невідомий чоловік в'їхав на високій швидкості в огорожі навколо будівлі, після чого машина загорілася.

Про це повідомив Румунський телеканал "Digi 24" з посиланням на джерела в поліції.

За даними журналістів, водій нібито попрямував прямо до головних в'їзних воріт і врізався своєю машиною в огорожу. Охоронець наказав водієві негайно покинути місце події, але той щось крикнув йому, а потім підпалив себе.

Це був нібито навмисний жест. Швидкість, з якою автомобіль в'їхав в огорожу, була дуже високою.

За деякими даними, у загиблого в машині були фарба і бензин, і перед трагедією він нібито посварився з дружиною.

Незабаром на місце події прибули пожежники і загасили загоряння. Також туди прибули судмедексперти, які проводять розслідування щодо встановлення причини смерті водія.

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