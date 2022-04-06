У Білорусі затримали кілька рейсових партизан, які намагалися перешкодити поїздам з технікою ЗС РФ їхати в бік України.

Як пише Politeka.net, українці вже 42-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити, але відкинути ворога по ряду напрямків. Поки українці воюють на своїй землі, деякі білоруси допомагають Україні на території Білорусі. Так, вже було багато повідомлень про те, що партизани пошкоджують залізничне полотно, по якому російська армія везе військову техніку в бік України. А сьогодні, шостого квітня, стало відомо, що деяких партизанів затримали. Про це повідомили білоруські журналісти з "Беларускі гають".

"У Білорусі стріляли в рейкових партизанів, які, імовірно, намагалися перешкодити поїздам з технікою ЗС РФ рухатися в бік України. 4-х затримали

Про це сьогодні повідомило МВС РБ. Повідомляється про затримання 4-х осіб, їх підозрюють у знищенні релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами 28 березня", - написано було в публікації.

"Після затримання, білоруським рейковим партизанам, які не чинили опору, цілеспрямовано стріляли в колінні суглоби", - додано було в ще одному повідомленні.

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