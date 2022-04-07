У мережі опинилися кадри з місця аварії надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34, який впав в районі Бородянки Київської області.

Як уточнюється, аварія сталася ще 3 березня, але відео було опубліковано тільки зараз, пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити фрагменти літака, розірвані черевики і шолом пілота. Сам льотчик не вижив - його парашут так і залишився в чохлі, навіть не розкрившись.

Відзначимо, що раніше в українській розвідці звернули увагу на той факт, що парашути у російських пілотів не розкриваються підозріло часто.

"Випадковість? Не думаємо! Днями українською системою ППО був збитий російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув", - говорилося в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо чергового випадку, коли у збитих пілотів рф після катапультування виникли проблеми з парашутом, в результаті чого вони загинули.

У розвідці також вказали, що, судячи з попередніх результатів розслідування, однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

Тим часом в мережі з'явився чергове аудіоперехоплення, на якому російський окупант скаржиться на величезні втрати і називають цю війну "пеклом" для себе. Відповідну розмову опублікувало СБУ.

Нагадаємо, глава МЗС України Кулеба попередив про масштабну битву за Донбас і звернувся до союзників.

Також повідомлялося, що Україна отримає мільярди доларів на відновлення.

Крім того Politeka.net писала, що Олексій Арестович нарешті розкрив, чому від українців приховували, що РФ дійсно готується до вторгнення.