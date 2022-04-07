В Сети оказались кадры с места крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который рухнул в районе Бородянки Киевской области.

Как уточняется, крушение произошло еще 3 марта, но видео было опубликовано только сейчас, пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть фрагменты самолета, разорванные ботинки и шлем пилота. Сам летчик не выжил – его парашют так и остался в чехле, даже не раскрывшись.

Отметим, что ранее в украинской разведке обратили внимание на тот факт, что парашюты у российских пилотов не раскрываются подозрительно часто.

«Случайность? Не думаем! На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб», - говорилось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины относительно очередного случая, когда у сбитых пилотов рф после катапультирования возникли проблемы с парашютом, в результате чего они погибли.

В разведке также указали, что, судя по предварительным результатам расследования, одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом.

Тем временем в Сети появился очередной аудиоперехват, на котором российский оккупант жалуется на огромные потери и называют эту войну "адом" для себя. Соответсвующий разговор опубликовало СБУ.

Напомним, глава МИД Украины Кулеба предупредил о масштабной битве за Донбасс и обратился к союзникам.

Также сообщалось, что Украина получит миллиарды долларо на восстановление.

Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович наконец раскрыл, почему от украинцев скрывали, что РФ действительно готовится к вторжению.