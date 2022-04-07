У четвер вранці, прибувши в штаб-квартиру НАТО, глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав надати подальшу збройну підтримку Україні, зазначивши, що для захисту України буде використано будь-яку зброю, включаючи танки і швидкісні реактивні літаки.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба попередив, що битва за Донбас буде нагадувати Другу світову війну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після участі в міністерському засіданні НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Битва за Донбас наближається. Кожен день важкі бої відбуваються в тій частині України. І їх кількість буде збільшуватися, на жаль", - сказав він під час брифінгу в Брюсселі.

Український міністр підкреслив, що битва за Донбас буде нагадувати Другу світову з великими оперативними маневрами і тисячами танків, літаків і бронетехніки.

"У Росії є свій план, у нас є свій. І результат цієї битви буде визначений на полі бою. Тому важливо, щоб союзники не говорили, що вони все ще думають, що є ще моменти, які їм потрібно вирішити. Або ви допоможете нам зараз - я говорю про дні, а не тижні, — або ваша допомога прийде занадто пізно, і багато людей загинуть", — підкреслив Кулеба.

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