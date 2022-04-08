Російські війська повністю виведені з північної частини України на території Білорусі та рф.

Такі дані британської розвідки, які були опубліковані на сторінці Міністерства оборони Великобританії у Twitter, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, що залишається під їх контролем.

На півночі російські війська тепер повністю виведені з України в Білорусію і Росію. Принаймні, частина цих сил буде перекинута на Східну Україну для боротьби на Донбасі.

"Багато з цих сил вимагають значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь — яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе мінімум тиждень", - пояснили в розвідці.

Також росіяни продовжують обстрілювати міста на Сході та півдні.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти мінують дороги на Харківщині, щоб не допустити просування українських військ.

Крім того, в тимчасово окупованому Ізюмі представники так званої "ДНР" виконують функції місцевої поліції, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб і приміщень місцевого населення.

У свою чергу глава Харківської ОВА Олег Синьогубов заявив, що ворогові ну потрібне місто Ізюм як такий, йому необхідний напрямок, через який він зміг би переправляти техніку в бік Луганської, Донецької областей.

Нагадаємо, у Путіна вперше заговорили про великі втрати в Україні.

Також Politeka.net писала, що встановлено особу окупанта-мародера, який притягнув з України 66 кг.одягу.

Крім того Politeka.net повідомляла з посиланням на Генштаб ЗСУ, що в Білорусі нібито проходить набір "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК.