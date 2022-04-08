Про це, як пише Politeka.net, повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер.

«Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну і нас. Наш обов'язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей в результаті російської агресії», - написав Хегер на своїй сторінці в Twitter.

Хегер підкреслив, що це рішення не означає, що Словаччина стала частиною збройного конфлікту в Україні.

"Я також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - запевнив він.

С - 300-зенітно-ракетна система, призначена для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника.

Здатна знищувати балістичні та ракетні цілі. Стала першою багатоканальною зенітно-ракетною системою, здатною супроводжувати до 6 цілей і пускати по них до 12 ракет.

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