Як пише Politeka.net, в Ізраїлі почастішали теракти після початку війни в Україні. Нещодавно була стрілянина в Тель-Авіві, де на одній з головних вулиць міста Дізенгоф зловмисник відкрив стрілянину. В результаті інциденту дві людини загинули, а ще 8 поранені. Теракт стався в четвер, сьомого квітня. За повідомленням правоохоронних органів, стрілянину скоїла одна людина. Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що стався п'ятий теракт в місті Рахат, який розташований на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє "Україна зараз" у своєму тг-каналі.

"Невідомий відкрив стрілянину в місті Рахат на півдні Ізраїлю

Кількість жертв поки невідома. Це вже п'ятий теракт в країні за останні тижні", було написано в публікації.

На кадрах можна побачити людину, яка веде вогонь з пістолета. Оператор відео в цей час лежав на підлозі, ховаючись за чимось.

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