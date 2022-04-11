У мережі з'явилися кадри, як українські захисники завдали потужного удару по окупантам на Луганщині.

ЗСУ знищили склад з боєкомплектом окупантів біля тимчасово захопленого Новоайдару в Луганській області. Про це повідомив глава Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Те, що росіяни розносять за своїми сепарськими джерелами, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - БРЕХНЯ! А у нас маленька перемога: палало 2,5 години, що вже сьогодні могло вбити наших людей", - розповів Гайдай.

Також Сергій Гайдай розповів, що в Луганській області ворог обстріляв кожне місто, в регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної і будь-якої іншої інфраструктури.

"Вчора ЗСУ відбили атаку під золотим, проте обстріли військами РФ населених пунктів продовжилися. Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, золотому, Кремінній. У районі Кремінної через обстріли загорілися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам", - розповів глава Луганської ОВА.

За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку зруйновані приватна клініка і школа, в Золотому – спортивний об'єкт.

Зазначимо, що чиновник постійно закликає людей евакуюватися. "Ви живі, тому що російський снаряд ще не потрапив у ваш будинок або в підвал – евакуюйте, автобуси чекають, маршрути наші військові максимально убезпечили", – розповів Гайдай.

Автобуси вже чекають жителів області. Місця зборів:

- Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

- Лисичанськ: ГТВ (ГТВ), 40 Років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

- Попасна: вул. Першотравнева, 42;

- Гірське: вул. Гагаріна, 13А;

- Нижнє: Паркова, 13;

- Рубіжне: вул. Чехова, 11.

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