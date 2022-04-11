У селах біля Чернігова орки потроїли штаб у церкві і знущалися над домашньою худобою людей.

Російські окупанти влаштували "сафарі" на корів і свиней в селах Лукашівка та Іванівка, які знаходяться біля кордонів Чернігова. Про це повідомляє телеграм-канал"Україна зараз".

"Фермер нарахував 110 убитих туш – дорослі корови і телята. Окупанти застрелили навіть корову, яка почала телитися. Саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно. А скільки вони ще поїли, з автоматів розстрілювали, робили шашлики в церкві", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що третина будинків, а це близько півсотні, просто зрівняли з землею. Сільськогосподарська техніка знищена і розграбована. 12 мирних жителів вбиті росіянами. Тіла знаходили навіть у храмі, саме в ньому окупанти влаштували штаб.

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