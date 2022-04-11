Російські окупанти влаштували "сафарі" на корів і свиней в селах Лукашівка та Іванівка, які знаходяться біля кордонів Чернігова. Про це повідомляє телеграм-канал"Україна зараз".
"Фермер нарахував 110 убитих туш – дорослі корови і телята. Окупанти застрелили навіть корову, яка почала телитися. Саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно. А скільки вони ще поїли, з автоматів розстрілювали, робили шашлики в церкві", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що третина будинків, а це близько півсотні, просто зрівняли з землею. Сільськогосподарська техніка знищена і розграбована. 12 мирних жителів вбиті росіянами. Тіла знаходили навіть у храмі, саме в ньому окупанти влаштували штаб.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Підбираються до Херсона: розвідка Британії показала, як ЗСУ йдуть у контрнаступ на півдні України, карта
"На наші позиції рушили чотири танки": українські захисники захопили цінний трофей, фото
"Чекають запеклі бої": росія стягнула війська і техніку для нового наступу, супутникове фото
Військова провокація: рф може підставити Україну в Придністров'ї, з'явилося попередження
Нагадаємо, Скинули з безпілотника, люди задихаються: у Маріуполі могли застосувати хімічну зброю.
Як повідомляла Politeka, "Не час для відмовок": глава МЗС Німеччини заявила, що Україні потрібно дати важке озброєння.
Також Politeka писала, що Росія оголосила дефолт: у Білому домі підтвердили інформацію, подробиці.