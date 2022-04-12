На трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль з місцевим жителем, який зупинився на узбіччі.

На автодорозі Чернігів-Київ підірвався цивільний легковий автомобіль. В результаті вибуху 64-річний водій загинув. Про це повідомляє поліція Чернігівщини.

Близько 15 години дня, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі в селі Красне Чернігівського району вибухнуло авто.

На місці події поліцейські встановили, що 64-річний місцевий житель їхав по дорозі з села Ладинка в напрямку Красного. У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з'їхав з дороги на узбіччя. Там машина наїхала на протитанкову міну. На жаль, в результаті вибуху водій загинув на місці.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни.

Правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо на територіях, що тимчасово перебували в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок і небезпечних предметів. Поліцейські настійно рекомендують громадянам повертатися в населені пункти тільки після того, як фахівці обстежують всі дороги і будівлі.

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