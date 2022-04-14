Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника французьких збройних сил полковника Паскаля Ланні.

"Протягом наступних кількох днів, днів 10 або близько того, Росія може відновити свої зусилля, почавши широкомасштабний наступ на Сході і півдні, щоб захопити Донецьку і Луганську області [...] або навіть просунутися до Дніпра [річки], якщо це дозволять можливості", - сказав Ланні журналістам.

Полковник також констатував, що російські сили наносили удари з повітря і бомбили територію України не тільки «для того, щоб послабити злагодженість української системи оборони, а й для того, щоб порушити українські логістичні переміщення і можливості». Саме з цією метою, заявив Ланні, росіяни знищили аеропорт Дніпра.

Додамо, раніше у британській розвідці заявили, що битва за Донбас наближається до точки кипіння.

Так, згідно з даними Міноборони Великобританії, окупанти продовжували виведення військ з Білорусі для їх перекидання на схід України. Зазначалося, що ескалація військових дій на Донбасі відбудеться протягом найближчих 2-3 тижнів.

У свою чергу радник глави офісу президента Олексій Арестович заявляв, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна залучити в Україні.

«На місці російських командирів, я б притримав другий ешелон військових. Невідомо, як все обернеться. Раптом ми почнемо наступати (на Донбасі – ред.), треба буде відбиватися, а чим вони будуть відбиватися. Це останні солдати "Великої Росії" і більше немає. Росія порожня. І зараз два самотніх моджахеда захочуть захопити Росію, вони її візьмуть повністю, дійдуть, куди захочуть. Російські солдати або тут, або на кордоні, або в землі", - пояснював радник глави ОП.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, мобілізація в "ДНР" провалилася.

Також повідомлялося, що українські захисники завдали нового удару по аеродрому в Чорнобаївці.

Крім того Politeka.net писала, що росіяни стягнули в Україну мобільні крематорії для знищення своїх військових злочинів.