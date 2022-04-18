За минулу добу основні зусилля ворог зосереджував в районах Лимана, Кремінної, Попасної та Рубіжного та намагався встановити повний контроль над Маріуполем.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, противник здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху не мав.

Ворог також безуспішно намагався закріпитись в районах Кремінної та Рубіжного.

З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси, намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли позицій військ ЗСУ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Крім того повітряними силами за попередню добу було уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

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