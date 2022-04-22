З перших днів війни мелітопольці активно чинять опір окупантам, тому загиблих все більше.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, коли росіяни в Мелітополі почали блокувати мирні мітинги, стріляти по мирних громадян та викрадати людей, зустрілися з новою формою спротиву – партизанами.

Так, згідно з даними розвідки, за час окупації міста підтверджена ліквідація близько 100 окупантів.

Додамо, що в Мережі також з’явилося відео, як у Мелітополі місцевий мешканець зірвав з флагштоку російський триколор.

Також нагадаємо, що про партизанський опір окупантам у Мелітополі розповідав і радник глави ОП Олексій Арестович.

«У більшості ножові чи кульові поранення. Хтось ловить патрулі, ловив принаймні… Ласкаво просимо до пекла. Якщо прийшли, то отримуйте», - розповідав Арестович.

Крім того повідомлялось, що під час російського вторгнення агресори пошкодили та знищили близько 400 відділень Укрпошти, а також викрали 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, на Запоріжжі впав український Ан-26.

Крім того Politeka.net писала, що в РФ проговорилися про великі втрати в війні з Україною.