У Верховній Раді повідомили чи мав літак відношення до Збройних сил.

З’явилося фото з місця падіння транспортного літака Ан-26, який здійснював технічний рейс у Запорізькій області в п'ятницю 22 квітня. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію у Telegram.

Літак АН-26 впав о 9-й ранку в районі Михайлівки Запорізького району. Попередньо відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун", зазначили в ОВА.

Зазначимо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав".

Нових подробиць на різі не повідомили.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про збиті літаки і вертольоти противника за минулу добу.

Також повідомлялося, що у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.

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