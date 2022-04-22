З’явилося фото з місця падіння транспортного літака Ан-26, який здійснював технічний рейс у Запорізькій області в п'ятницю 22 квітня. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію у Telegram.
Літак АН-26 впав о 9-й ранку в районі Михайлівки Запорізького району. Попередньо відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.
"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун", зазначили в ОВА.
Зазначимо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав".
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Нових подробиць на різі не повідомили.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили про збиті літаки і вертольоти противника за минулу добу.
Також повідомлялося, що у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.
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