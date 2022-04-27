Населений пункт Новотошківське в Попаснянському районі Луганської області, який розташований на автодорозі Р-66, що з'єднує Луганськ і Лисичанськ, перетворився на руїни.

Про це свідчать кадри, на яких захоплений окупантами смт знятий з висоти пташиного польоту.

"Новотошківське зайняли, його майже з землею зрівняли. Знищувати все. Обстріли килимові йдуть постійно", - заявив голова військової адміністрації Горської громади Олексій Бабченко.

Примітно, що кадри руйнувань зафільмували самі окупанти.

"Так виглядає село Новотошківське Луганської області після "звільнення" ордою Путіна. Відео зняли "визволителі". До війни тут проживало понад 2000 осіб", - прокоментував страшні кадри радник глави МВС Антон Геращенко.

Зазначимо, що важкі бої на Луганщині не припиняються. Найбільше від обстрілів з боку загарбників постраждали Попасна, Лисичанськ і гірська громада.

При цьому 24 ОМБр ім. короля Данила ліквідувала під Попасною групу найманців російської ПВК "Ліга – - колишньої "Вагнер"

"Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішій екіпіровці, за спинами яких операції в Сирії та інших гарячих точках знайшли свою безславну смерть на українській землі", - прокоментував глава Луганської ОВА Гайдай.

Також повідомлялося, що російські війська намагаються просунутися в бік Слов'янська і Краматорська з півночі і Сходу.

Крім того Politeka.net писала, що ворог несе великі втрати на Херсонщині.

У свою чергу Олексій Арестович повідомив, що окупанти здійснюють чергову дурість з військової точки зору.