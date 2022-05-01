На Миколаївщині окупанти завдали нового удару, внаслідок чого у повітря піднялася хмара насичено помаранчевого диму. Про це вранці 1 травня повідомив та показав фото голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

"Окупанти проти українських добрив", – написав він.

Згодом хмара з рудої перетворилася на білу.

Фахівці перевірили склад повітря. За словами Кіма, шкідливих домішок нема.

"Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте", – написав голова Миколаївської ОВА.

Зазначимо, вранці 1 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти намагаються вийти на адмінмежу Херсонської області для створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

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