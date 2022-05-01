На Николаевщине оккупанты нанесли новый удар, в результате чего в воздух поднялось облако насыщенно оранжевого дыма. Об этом утром 1 мая сообщил и показал фото председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграм-канале.
"Оккупанты против украинских удобрений", – написал он.
Со временем облако из рыжей превратилось в белое.
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Специалисты проверили состав воздуха. По словам Кима, вредных примесей нет.
"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чистый", – написал председатель Николаевской ОВА.
Отметим, утром 1 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты пытаются выйти на адмінмежу Херсонской области для создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
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