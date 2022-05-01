Окупанти обстріляли росіянами ще 12 будинків, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове – за 30 квітня росіяни 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини. Про це інформує голова ОВА Сергій Гайдай.

Шість масованих артилерійських обстрілів нанесли окупанти по Сєвєродонецьку та Лисичанську, три по Рубіжному та Попаснянщині.

Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків.

У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську.

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній

Зазначимо, 1 травня евакуюватимуть жителів із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади. Людей закликають рятувати свої життя.

"Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв’язок зі людьми в двох автобусах. Ситуація в місті вкрай небезперечна. У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя", - закликав голова ОВА.

Місця зборів в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському незмінні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, які міста хочуть штурмувати окупанти

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