Як пише Politeka.net, українці вже 67-ту добу захищаються від окупаційних військ Росії. Незважаючи на успіхи ЗСУ дуже складною ситуація залишається в Маріуполі. Там продовжують звірствувати окупаційні війська, обстрілюючи житлові будинки з танків. Про це повідомили українські захисники з "Азовсталі", опублікувавши відповідне відео у своєму тг-каналі.

"На цьому відео-наочна демонстрація, чому цивільні жителі Маріуполя, в тому числі ті, що переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - зазначено в публікації.

На кадрах можна побачити танк, який під'їхав до житлового будинку і вистрілив.

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