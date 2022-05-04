В останні кілька днів росію продовжують стрясати пожежі. У російському місті Перм загорівся пороховий завод, а до цього повідомлялося про тривалі загоряння в лісах Сибіру. Цього разу в мережі з'явилася інформація про ще одне загоряння.

Кадри потужної пожежі вже з'явилися в мережі. Згідно з офіційними даними, в промзоні міста Дзержинська (Нижегородська область) горить цистерна з розчинником.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці вже працюють пожежники, проте причина загоряння поки не встановлена.

"Жителів оркостана прокляли, палає по всій країні" - помічають в мережі. "Причини загоряння поки неясні, але скоріше за все хтось знову невдало покурив"-жартують також користувачі.

Також сьогодні стало відомо, що в «ДНР» горить нафтобаза, яка постачала жителів і військових паливом. У місцевих пабліках жителі пишуть про ракетний удар по сховищу.

Причому пожежа на Макіївській нафтобазі настільки масштабна, що її видно з площі Леніна в окупованому Донецьку.

На даний момент також повідомили про одного загиблого і двох постраждалих. У мережі повідомили, що горять чотири резервуари по 5 тис кубометрів. Навіть через кілька годин загасити пожежу не вдається.

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