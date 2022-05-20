Кіберполіцейські Тернопільщини зі слідчими Тернопільського районного управління поліції викрили хитру схему шахрая зі Львівщини, який наживався на несправжньому продажу військової амуніції. Всього через його дії постраждали понад 30 людей, а сам злочинець розбагатів на близько півмільйона гривень. Про це повідомили в Нацполіції.

"У соцмережах і месенджерах шахрай розміщував оголошення про продаж військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок. Покупців чоловік переконував в наявності обраних позицій і вимагав передоплати. Отримавши гроші, фігурант не виконував взяті на себе обов'язки і надалі блокував клієнтів", - йдеться в повідомленні поліції.

Щоб не викликати зайвих підозр і як можна довше ховатися, злочинець часто змінював місце проживання. Затримали його в одному з хостелів Тернополя, де він тимчасово оселився. Проти 32-річного шахрая відкрили кримінальну справу, триває досудове розслідування.

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