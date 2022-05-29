Правоохоронці Вінницької області розшукують зниклу жінку з трьома дітьми віком 3, 4 і 5 років.

Про це йдеться на Facebook-сторінці поліції Вінницької області.

Напередодні, 28 травня, близько 14-ї години вона забрала дітей з Вінницької обласної інфекційної лікарні, де вони перебували на стаціонарному лікуванні, на прогулянку і не повернулась.

За словами правоохоронців, повідомлення про зникнення 29-річної жительки Хмільницького району з дітьми надійшло до поліції 28 травня о 18 годині.

Якщо комусь з громадян відома будь-яка інформація про місцезнаходження жінки та її дітей, прохання повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-49-00, (097) 817-52-97 або 102.

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