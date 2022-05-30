Щонайменше 56 людей загинули через проливні дощі в минулі вихідні в північно-східному бразильському штаті Пернамбуку.

Ще 56 людей зникли безвісти і щонайменше 25 отримали поранення, пише CNN з посиланням на міністра регіонального розвитку Бразилії Даніеля Феррейра.

За його словами, понад 3900 людей також втратили свої будинки через руйнівні зливи. До жертв також призвели зсуви - жителів, що живуть в районах підвищеного ризику, закликали шукати притулок в іншому місці.

"Помоліться за моє місто. Моліться за Ресіфі, штат Пернамбуку. Нас наздогнали бурі і велика повінь. Багато людей втрачають все, що вони мають. Помилуй нас, Господи!",- пишуть місцеві жителі про стихію.

Pray for my city. Pray for Recife, Pernambuco State. We've been reached by storms and great flood. Many people are loosing everything they have. Have mercy on us, Lord! 😭 pic.twitter.com/nK3LJXTDlS — Fernando Nóbrega (@fernandonsjr) May 29, 2022

Тим часом в Мережі почали з'являтися кадри стихії, що розбушувалася. На відео бурхливі потоки зносять все на своєму шляху, а житлові будинки падають прямо у воду.

Додамо, сильні дощі неодноразово обрушувалися на Бразилію в останні місяці. У грудні через зливи в сусідньому штаті Баїя прорвало дві греблі, в результаті чого загинули десятки людей і були затоплені цілі вулиці.

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