Ще 56 людей зникли безвісти і щонайменше 25 отримали поранення, пише CNN з посиланням на міністра регіонального розвитку Бразилії Даніеля Феррейра.
За його словами, понад 3900 людей також втратили свої будинки через руйнівні зливи. До жертв також призвели зсуви - жителів, що живуть в районах підвищеного ризику, закликали шукати притулок в іншому місці.
"Помоліться за моє місто. Моліться за Ресіфі, штат Пернамбуку. Нас наздогнали бурі і велика повінь. Багато людей втрачають все, що вони мають. Помилуй нас, Господи!",- пишуть місцеві жителі про стихію.
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Тим часом в Мережі почали з'являтися кадри стихії, що розбушувалася. На відео бурхливі потоки зносять все на своєму шляху, а житлові будинки падають прямо у воду.
Додамо, сильні дощі неодноразово обрушувалися на Бразилію в останні місяці. У грудні через зливи в сусідньому штаті Баїя прорвало дві греблі, в результаті чого загинули десятки людей і були затоплені цілі вулиці.
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