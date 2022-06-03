Як повідомляють ЗМІ, впоратися з пожежею поки не можуть. Площа пожежі становить 1 тисячу квадратних метрів.
За даними очевидців, частина людей, які перебували в момент загоряння в будівлі БЦ, вийшли на дах. Про постраждалих і загиблих поки не повідомляється.
Судячи з опублікованих в мережі кадрах, фасад будівлі вигорів вже майже повністю. Стовп чорного диму видно здалеку.
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Додамо, раніше стало відомо про сильну пожежу в Набережних Челнах - там небо стало чорним через пожежу на складах гуми та пластику.
Для ліквідації Вогняної НП пригнали навіть пожежний потяг.
Також повідомлялося про масштабні пожежі у Красноярському краї рф, в результаті якого згоріли сотні житлових будинків.
При цьому гасити пожежі було нікому і нічим-авіація і чоловіки зараз беруть участь у війні проти України.
Крім того, Politeka.net повідомляла про велику пожежу в Алтайському краї на території Зав'яловського заказника.