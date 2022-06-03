У Москві палає бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Пожежі в московському БЦ присвоєно максимальний рівень складності.

Як повідомляють ЗМІ, впоратися з пожежею поки не можуть. Площа пожежі становить 1 тисячу квадратних метрів.

За даними очевидців, частина людей, які перебували в момент загоряння в будівлі БЦ, вийшли на дах. Про постраждалих і загиблих поки не повідомляється.

Судячи з опублікованих в мережі кадрах, фасад будівлі вигорів вже майже повністю. Стовп чорного диму видно здалеку.

Додамо, раніше стало відомо про сильну пожежу в Набережних Челнах - там небо стало чорним через пожежу на складах гуми та пластику.

Для ліквідації Вогняної НП пригнали навіть пожежний потяг.

Також повідомлялося про масштабні пожежі у Красноярському краї рф, в результаті якого згоріли сотні житлових будинків.

При цьому гасити пожежі було нікому і нічим-авіація і чоловіки зараз беруть участь у війні проти України.

Крім того, Politeka.net повідомляла про велику пожежу в Алтайському краї на території Зав'яловського заказника.