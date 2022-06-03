У Росії спалахнула нова масштабна пожежа. На знятих очевидцями кадрах видно, що небо буквально почорніло від диму.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Набережних Челнах з 4 ранку палають склади гуми і пластику.

Площа пожежі становить 1000 кв.м гасіння ускладнює високе пожежне завантаження будівлі.

До гасіння пожежі залучено понад 90 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг.

Нагадаємо, в Росії після посломасштабного вторгнення в Україну почастішали підпали військкоматів.

Так, в ніч на 15 травня у Волгограді сталася пожежа в будівлі військового комісаріату по Радянському, Ворошиловському і Кіровському районах. І це була вже четверта атака на російський військкомат за три дні.

Також повідомлялося про масштабні пожежі у Красноярському краї рф, в результаті якого згоріли сотні житлових будинків.

При цьому гасити пожежі було нікому і нічим – авіація і чоловіки зараз беруть участь у війні проти України.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

Одним з найбільш постраждалих виявилося місто Уяр, де живуть близько 11 тисяч осіб. Там пожежа почалася 7 травня і за кілька годин охопила відразу кілька вулиць.

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