Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Набережних Челнах з 4 ранку палають склади гуми і пластику.
Площа пожежі становить 1000 кв.м гасіння ускладнює високе пожежне завантаження будівлі.
До гасіння пожежі залучено понад 90 осіб та 30 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг.
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Нагадаємо, в Росії після посломасштабного вторгнення в Україну почастішали підпали військкоматів.
Так, в ніч на 15 травня у Волгограді сталася пожежа в будівлі військового комісаріату по Радянському, Ворошиловському і Кіровському районах. І це була вже четверта атака на російський військкомат за три дні.
Також повідомлялося про масштабні пожежі у Красноярському краї рф, в результаті якого згоріли сотні житлових будинків.
При цьому гасити пожежі було нікому і нічим – авіація і чоловіки зараз беруть участь у війні проти України.
Одним з найбільш постраждалих виявилося місто Уяр, де живуть близько 11 тисяч осіб. Там пожежа почалася 7 травня і за кілька годин охопила відразу кілька вулиць.
Також Politeka.net повідомляла про велику пожежу в Алтайському краї на території Зав'яловського заказника.
Також Politeka.net писала, що у Підмосков'ї палає величезна пожежа - вулиці затягнуло димом