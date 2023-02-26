На Київщині водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

У неділю, 26 лютого, на дорозі між селами Блідча та Леонівка водій ВАЗ потрапив у ДТП.

Внаслідок Даварії загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини.

"Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій загинув неповнолітній. 26 лютого, близько 4:00, між селами Блідча та Леонівка Іванківської громади сталася смертельна аварія. За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, поїхав кювет та зіткнувся з деревом", – повідомили у поліції.

Загинув 17-річний підліток, який був у машині. Водій та інші троє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження.

Обставини смертельної аварії встановлять слідчі.

