У неділю, 26 лютого, на дорозі між селами Блідча та Леонівка водій ВАЗ потрапив у ДТП.
Внаслідок Даварії загинув 17-річний хлопець.
Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини.
"Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій загинув неповнолітній. 26 лютого, близько 4:00, між селами Блідча та Леонівка Іванківської громади сталася смертельна аварія. За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, поїхав кювет та зіткнувся з деревом", – повідомили у поліції.
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Загинув 17-річний підліток, який був у машині. Водій та інші троє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження.
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