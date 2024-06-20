У військовій справі відбулася справжня революція і не лише на світовому ринку зброї, а й загалом у правилах ведення бойових дій.

На полі бою в Україні склалася така ситуація, що її можна назвати революцією у військовій справі.

Про це заявив відомий військовий аналітик Агіль Рустамзаде у розмові з «TRT російською».

Говорячи про свій прогноз щодо того, як розвиватимуться події на фронті влітку, Рустамзаде підкреслив, що передбачити дії РФ не завжди можливо, оскільки вона часто діє всупереч військовій логіці.

«Росія проводить наступальні дії вже майже дев'ять місяців, починаючи з жовтня минулого року. Логічно було б взяти оперативну паузу, щоб накопичити ресурси та відновити боєздатність військ», - пояснив військовий аналітик.

За його словами, з військової точки зору це дозволило б провести наступальні дії через місяць чи два за одним чи декількома напрямками. Однак РФ продовжує атаки, часто використовуючи малі оперативні групи без значної вогневої підтримки, що призводить до втрати людського ресурсу.

«Склалася цікава ситуація у війні в Україні: це революція у військовій справі. Раніше основною проблемою було накопичення військ по обидва боки лінії фронту, зараз основна складність полягає в доставці води та їжі з другої лінії на першу», - повідомив Рустамзаде.

Аналітик також нагадав, що в повітрі з обох боків тепер домінують дрони і це значно ускладнює проведення масштабних наступальних операцій.

Додамо, що війна в Україні також призвела до революції на світовому ринку зброї.

На думку експерта BILD Юліана Репке, збройовий ринок змінюється одразу у кількох напрямках. Так, війна дронів посилила потребу у високотехнологічних та швидкострільних системах ППО, а на виробництво зброї переходять навіть цивільні компанії.

Крім того, на збройовий ринок вийшли компанії із країн третього світу, які постачають дешеву зброю за низькою ціною.

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