Окупанти знову вдарили по Одеській області – з’явилися кадри з місця нової атаки і дані про постраждалих.

Російські війська минулої ночі атакували Одещину, пише Politeka.net. Під ударом окупанта опинився Ізмаїл.

На даний момент відомо, що є постраждалі – госпіталізовано трьох людей.

"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - повідомили в Одеській ОДА.

Додамо, що на ранок окупанти також атакували місто Харків. Внаслідок ракетного балістичного обстрілу пошкодженіо промислову будівлю, п’ять автомобілів, один будинок.

Вибухи прогриміли і в Харківському районі

«Малоданилівська ТГ, с. Лісне, Екопарк. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років», - повідомляють в Харківській ОВА.

Також повідомляється, що на Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ.

«З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ», - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки.

«Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати», - повідомили в ОВА.

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