В Івано-Франківській області 23 дитини з родин загиблих і зниклих безвісти захисників уже отримують безоплатну стоматологічну допомогу. Лікування відбувається в межах проєкту «Турбота про родину Героя», до якого долучилися приватні клініки.

Допомога ветеранам в Івано-Франківській області тепер охоплює і наймолодших: у регіоні діє безоплатна стоматологічна допомога для дітей із родин загиблих та зниклих безвісти захисників. Проєкт «Турбота про родину Героя» реалізують із початку серпня.

Як повідомляє WestNews, по допомогу для дітей уже звернулися майже 50 родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць. 23 дитини наразі отримують лікування, а трьом із них процедури провели із застосуванням наркозу.

Про ініціативу розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, також надходять звернення щодо потреби в ортодонтичному лікуванні. До проєкту безоплатно долучилися приватні стоматологічні клініки та лікарі області.

Скористатися можливістю можуть близько 2 200 дітей: 1 400 із них — це діти з родин загиблих захисників і захисниць, ще 800 — із родин зниклих безвісти. Програма покриває як звичайне лікування зубів, так і процедури під наркозом та ортодонтичну допомогу.

Які клініки лікують дітей безоплатно

До ініціативи долучилися заклади з Івано-Франківська, Яремча, Калуша, Коломиї, Рожнятова, Долини та Крихівців. Серед учасників — «Сімейна стоматологія Мельничука», «Symfonia Dental», «Медлюкс», «Dental Plus», «Respect Dental», «Viadent», «Shel Dental Centre», «Semegen», «ProfiDent» та інші приватні клініки й спеціалізовані центри.

Як отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Допомога доступна дітям із родин загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць, які мешкають в Івано-Франківській області. Лікування надають у клініках-учасницях проєкту «Турбота про родину Героя» — звичайне лікування, процедури під наркозом та ортодонтичну допомогу надають безоплатно.

«Це проєкт про дуже прості, але важливі речі — щоб дитина вчасно отримала необхідне лікування, а родина не мала додаткового фінансового навантаження», — написала Світлана Онищук.

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