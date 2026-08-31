Графіки відключення світла в Миколаївській області 1 та 2 вересня опублікували енергетики.

Графіки відключення світла в Миколаївській області на 1 та 2 вересня вже опубліковані — без світла частково залишаться обласний центр і низка громад. Про це повідомляє Миколаївобленерго.

1 вересня: які вулиці Миколаєва знеструмлять

У понеділок, 1 вересня, в обласному центрі електроенергію відключатимуть з 9:00 до 17:00. У графіку — провулки 1 та 2 Молодіжні, вулиці Вільна, Молодіжна, Повстанська, Благодійна, Бузького козацтва, Верхня, Комарова, Отрадна, Силікатна, Чорноморського козацтва, провулки Молодіжний, Свободи, Супутників, Єлізарова та вулиця Юрія Тютюнника.

З 8:00 до 17:00 графік діятиме в громадах: Березань (вул. Березань, Набережна, Центральна), Іжецьке (Польова, Центральна), Осетрівка (Лиманна, Незалежності, Осетрівка, Піскарьова, СТ «Букет», СТ «Простор», СТ «Урожай»), Чорноморка (Заводська) та Рівне (Зелена, Й. Сліпого, Набережна, Нагірна, Нова, пров. Новий, Садова, Центральна, Ювілейна).

2 вересня: адреси відключень

У вівторок, 2 вересня, з 9:00 до 17:00 у Миколаєві знеструмлять вулиці 10 Лінія, 6 Поздовжня, Генерала Олекси Алмазова, Леваневців, Спортивна, Є. Логінова, Індустріальна, Курортна, пров. Курортний, а також Залізничне селище та Старий інвалідний хутір.

Поза обласним центром світло вимикатимуть у Новопетрівці (Нагірна, Садова, Спортивна), Костичах (Набережна), Архангельському (Зелена, Нагірна, Шевченка), Вільній Поляні (Вишнева, Садова), Єрмолівці (Вишнева, Молодіжна, Пушкіна, Центральна, Шкільна), Зеленому Гаю (Лісова), Катеринівці (Польова), Кашперо-Миколаївці (Лугова, Миру, Молодіжна, Поштова, Степова, Центральна), Лисянці (Миру), Лук'янівці (Лебедя, Молодіжна, Перемоги, Привільнянська, Примакова, Садова, Центральна, Щербака), Любарці (Лісова), Михайлівці (Вишнева, Набережна, Степова, Центральна), Новобирзулівці (Лугова, Мальцева), Новоолександрівці (Польова), Новоукраїнці (Степова, Центральна, Шкільна) та Привільному (пров. Абрикосовий, вул. Балкова, Вишнева, Гагаріна, Гоголя, І. Франка, Інгульська, пров. Квітневий, Лугова, Молодіжна, Набережна).

Енергетики нагадують, що час відключень може незначно зсуватися, а подачу світла після завершення робіт відновлюють поступово.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Миколаївській області 28 та 29 серпня: названо вулиці, які знеструмлять.

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