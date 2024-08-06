Страшна автокатастрофа сталася в Києві – в поліції повідомили перші подробиці, в Мережі з’явилися кадри.

Жахливе ДТП сталося в одному з районів української столиці, пише Politeka.net.

Як повідомляють очевидці, на жаль, без жертв не обійшлося.

Згідно з повідомленням столичної поліції, на проспекті Валерія Лобановського сталась ДТП. Легковик Mazda в'їхав у вантажівку. На місці "швидка", поліція та рятувальники.

На даний момент є ускладнення руху в напрямку площі Деміївської.

Жертвою ДТП став водій легковика.

«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 8:20 ранку….», - розповіли в поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Мазда не врахував дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням скоїв зіткнення із вантажівкою "ДАФ", яка рухалася попереду у попутному напрямку.

За словами очевидців ДТП, водій легковика загинув миттєво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про трагедію у столичному парку імені Тараса Шевченка.

Там під час негоди впало величезне дерево. На жаль, загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих перебувал у важкому стані.

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