Жахливе ДТП сталося в одному з районів української столиці, пише Politeka.net.
Як повідомляють очевидці, на жаль, без жертв не обійшлося.
Згідно з повідомленням столичної поліції, на проспекті Валерія Лобановського сталась ДТП. Легковик Mazda в'їхав у вантажівку. На місці "швидка", поліція та рятувальники.
На даний момент є ускладнення руху в напрямку площі Деміївської.
Жертвою ДТП став водій легковика.
«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 8:20 ранку….», - розповіли в поліції.
За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Мазда не врахував дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням скоїв зіткнення із вантажівкою "ДАФ", яка рухалася попереду у попутному напрямку.
За словами очевидців ДТП, водій легковика загинув миттєво.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про трагедію у столичному парку імені Тараса Шевченка.
Там під час негоди впало величезне дерево. На жаль, загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих перебувал у важкому стані.
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