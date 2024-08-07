Опубліковано кадри величезної сили вибуху та руйнувань, причиною яких став масований удар по російському аеродрому «Морозівськ» у Ростовській області.

У Мережі з'явилися кадри, які підтверджують знищення ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34 на аеродромі "Морозівськ" у ніч проти 3 серпня.

На відео також потрапив колосальна сила вибуху – в небі буквально виріс величезний вогненний гриб.

Крім знищеного літака також було знищено склад з авіаційною зброєю. На кадрах, що з'явилися в Мережі, можна побачити майже весь спектр боєприпасів для Су-34. Серед них ФАБи, КАБ-500 та рідкісні КАБ-1500.

«Пам'ятаю, як росіяни розганяли іпсошку, що українські дрони можуть лише побити шибки в будівлі. Ось вам і шибки, ось вам і побити» , - прокоментував кадри військовий оглядач Ігаль Левін.

Згідно з інформацією, що раніше з'явилася, в результаті удару по аеродрому знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу пошкоджені уламками – поряд з бортами зафіксовані воронки від вибухів.

Також було відомо, що повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння.

Зазначимо, що авіабаза «Морозівськ» розташована за 265 кілометрів від лінії фронту, там було місце дислокації 599 полку ЗС РФ.

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