Російські окупанти кидають на поле бою велику кількість резервів і повільно, але просуваються вперед – офіцер ЗСУ повідомив, яка мета для ворога тепер є пріоритетною.

Загарбникам вдалося просунутися одразу на трьох напрямках у Донецькій області.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де війська РФ, за даними Генштабу ЗСУ за добу, штурмували за добу десятки разів. Бої також тривають біля Торецька, Нью-Йорка та Північного.

Також ворог не залишає спроб прорватися до Годинника Яру.

«Продовжуються постійні прориви невеликих ДРГ супротивника через канал у самому Годиннику. Техніка пройти не може, прориваються виключно штурмовики, їх зустрічають наші та "мінусують". За підтримки арти та мінометів. У свою чергу противник одразу відпрацьовує за нашими позиціями та вогневими точками артою, мінометами та авіацією…», - повідомив про ситуацію на передовий офіцер ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Продовжуються запеклі бої за Торецьк, але просування супротивника до міста сповільнилося.

«Засідки ЗСУ у несподіваних місцях, швидкі рейди з ударами у фланги зробили свою справу. Противник загруз і відбивається...», - розповів військовослужбовець.

Також росіяни кидають багато резервів для захоплення Нью-Йорка Донецької області.

«У Нью-Йорку все набагато важче. Фронт не прорвано, але противник кидає багато резервів і поступово рухається вперед. З боями, з великими втратами, черепашою швидкістю, але рухається. У перспективі він виходить із півдня до населеного пункту Нелипівка. А з північного сходу там Південне та Залізне. Околиці Торецька, практично. Де супротивник, якого не пускають у сам Торецьк, веде активні бої…», – каже Сазонов.

На Покровському напрямі теж все тяжко. За словами офіцера ЗСУ, саме цей напрямок противник позначив для себе як ключовий і пріоритетний.

Про важку ситуацію на Покровському напрямку повідомив і лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс":

"... Красногорівка та Карлівка маємо втрачені позиції , на жаль, не мало. У районі Гродівки все набагато краще, ворог поки що зупинено, хлопці набрали чимало полонених".

Останні новини України:

Відомий співак повідомив про трагедію у родині.

Наступ Росії: експерт назвав місто, яке опиниться в небезпеці після Торецька.

Виріс вогненний гриб: колосальний вибух на російському летовищі потрапив на відео.