Вугледар на Донеччині опинився під загрозою оточення та захоплення окупантами.

Українцям слід бути готовими до можливого відступу ЗСУ з Вугледара.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він підкреслив, що російські війська використовують тактику "випаленої землі", підходячи до Вугледара з трьох напрямків та намагаючись закріпитися на його руїнах. За словами Братчука, ситуація вимагає ухвалення складних рішень.

"Ми маємо зберегти життя наших бійців, і якщо це означає відхід, то таке рішення буде абсолютно правильним", — зазначив він.

Українські сили виконують дві основні задачі: зменшення ресурсів ворога і збереження життів своїх бійців.

Братчук також відзначив важливість підтримки та подяки військовим, які боролися за Вугледар протягом останніх 2,5 років. Незважаючи на труднощі, українські сили повинні оцінити реалії та діяти відповідно до них.

Росіяни накопичили велику кількість техніки і особового складу, однак, на думку Братчука, українська армія має технологічну перевагу. Тож, якщо ситуація вимагатиме, бійці готові до адаптації та змін у стратегії.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що захоплення Вугледара росіянами не надасть їм значних оперативних переваг, оскільки місто не є важливим логістичним вузлом. Проте, якщо українські сили вирішать залишити місто, це може дозволити ворогу легше оточити їх.

"Потенційна окупація Вугледара також не обов’язково забезпечить противнику вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області", - йдеться в звіті ISW.

Останні новини України:

Контрнаступ рф у Курській області: військовий розповів, як змінилася ситуація.

На прикладі Авдіївки та Бахмута: військовий експерт пояснив, що означатиме втрата Покровська.

Загроза наступу на Дніпропетровщину: експерт розповів, чого чекати в разі захоплення Покровська.