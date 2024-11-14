За одним сценарієм, Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії до 20 годин на добу взимку 2024 – 2025 років.

Україна знову готується до важкої зими в опалювальний сезон 2024-2025 років - це буде вже друга зима, під час якої можливі тривалі відключення електроенергії.

За прогнозами, деякі споживачі можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко підкреслює, що дефіцит електроенергії робить зиму особливо складною.

Несподіване похолодання та пошкодження атомної енергетичної інфраструктури України, зокрема наслідки попередніх атак, можуть призвести до частих відключень електроенергії.

"По-перше, якщо навіть температура понизиться нижче аніж на 10 градусів, це серйозний випадок для нашої енергетичної системи. А по-друге, це відразу відіб'ється на запасах природних ресурсів. Водночас у нас вся маневрова електроенергія працює на газу", - каже Голова комітету з питань ЖКГ Олег Попенко.

В разі масштабних атак з боку росії, спрямованих на знищення ліній електропередач та ключових енергетичних об'єктів, відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев уточнив, що такі тривалі відключення можливі, але не в усіх регіонах. Найбільше це стосуватиметься Харкова, особливо у випадку тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури.

"Якщо проаналізувати, яка зараз реальна ситуація з енергосистемою в країні, а також врахувати момент, коли температура буде доволі низькою, то цілком можливо, що в Україні будуть запроваджені обмеження в енергоспоживанні тривалістю до двох черг вимкнень або ж до трьох черг, якщо температура буде нижче аніж мінус 10 градусів. Це якраз передбачає 8 годин без світла", - прогнозує Геннадій Рябцев.



Джерело: 24Канал.

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