Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 18 по 24 жовтня показує чергу дощових днів і поступове похолодання: удень повітря прогріється максимум до +20°, а до кінця тижня опуститься до +14°.

Синоптики вже попереджали про затяжні дощі на Дніпропетровщині минулого тижня і нова прогнозна карта підтверджує, що дощова погода триватиме й надалі: протягом майбутніх семи днів опади очікуються аж п'ять разів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Дніпропетровській області з 18 по 24 жовтня коливатимуться в межах від +14° до +20°, а нічні — від +10° до +14°.

У неділю, 18 жовтня, повітря вдень прогріється до +20°, вночі похолодає до +14°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, температура вдень триматиметься на позначці +19°, а вночі опуститься до +13°. Хмарність малохмарна, можливі опади також не виключені.

У вівторок, 20 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +20° — найтепліше значення за весь тиждень, вночі ж похолодає до +12°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 21 жовтня, повітря прогріється лише до +15°, вночі — до +11°. День буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 22 жовтня, денна температура утримається на позначці +19°, а вночі похолодає до +10° — найхолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, можливі опади.

У п'ятницю, 23 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, вночі — до +11°. Небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, стовпчики термометрів вдень опустяться до +14° — найпрохолодніший день тижня, вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — субота, 24 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень складе 6°. Опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок, середу, четвер та суботу — тобто п'ять днів із семи.

Зважаючи на часті опади, мешканцям області варто мати при собі парасольку та взуття з гарним протектором, а водіям — бути обережними на дорозі через можливу слизькість. Через поступове зниження нічних температур до +10° варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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