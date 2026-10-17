Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 18 по 24 жовтня обіцяє мінливу хмарність і дощі одразу чотири дні, а повітря вдень прогріється щонайбільше до +18°.

Синоптики вже попереджали про дощову погоду на Одещині минулого тижня, і нова хвиля опадів знову накриє регіон — цього разу дощ прогнозують одразу чотири дні поспіль, з неділі по суботу з перервами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня з 18 по 24 жовтня коливатиметься від +15° до +18°, а нічна — від +10° до +16°.

У неділю, 18 жовтня, в Одесі та області буде хмарно, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі опуститься до +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, хмарність очікується з проясненнями. Вдень термометри покажуть +16°, вночі — +14°. У цей день також можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, погода трохи стабілізується: хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +16°, а вночі опускатимуться до +12°.

У середу, 21 жовтня, очікується найпрохолодніший день тижня — повітря прогріється лише до +15° вдень, вночі похолодає до +11°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 22 жовтня, хмарність стане мінливою, опадів синоптики не очікують. Вдень температура утримається на позначці +16°, вночі — +13°.

У п’ятницю, 23 жовтня, хмарно з проясненнями, і знову можливі опади. Вдень повітря прогріється до +16°, вночі — до +14°.

У суботу, 24 жовтня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність та можливі опади. Це буде найтепліший день тижня: вдень очікується +18°, вночі — +16°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 24 жовтня, з температурою до +18°, а найпрохолодніше буде в середу, 21 жовтня, — лише +15°. Перепад денних температур протягом тижня становитиме 3°, а опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок, п’ятницю та суботу.

Через часті опади жителям Одеської області варто не забувати парасольку та зручне взуття, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через можливу слизькість і знижену видимість. У прохолодні вечори та вночі, коли температура опускається до +10-13°, краще одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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