Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 18 по 24 жовтня обіцяє мінливу хмарність і опади у три дні тижня — максимум повітря вдень сягне +19°, а мінімум серед дня становитиме +13°.

Попередній прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про нестійку погоду, а цього тижня синоптики знову фіксують хмарність з опадами у Харківській області. Протягом тижня з 18 по 24 жовтня мешканців очікує мінлива хмарність та дощі у три дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря у Харківській області протягом тижня коливатиметься від +13° до +19°, а нічна — від +6° до +13°.

У неділю, 18 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +19° — це найтепліший день тижня, вночі ж температура триматиметься на позначці +13°. Небо вкриють хмари, можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, вдень очікується +17°, а вночі повітря охолоне до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 21 жовтня, температура вдень опуститься до +15°, вночі — до +9°. Хмарність буде мінливою, синоптики знову прогнозують опади.

У четвер, 22 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі похолодає до +11°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 23 жовтня, денна температура стане найнижчою за тиждень — лише +13°, вночі — +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, вдень повітря прогріється до +14°, а вночі суттєво охолоне — до +6°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 19 жовтня, коли вдень буде +19°. Найпрохолодніше вдень буде у п’ятницю, 23 жовтня, — лише +13°. Перепад денних температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують у неділю, понеділок та середу — 18, 19 та 21 жовтня.

У дні з опадами — у неділю, понеділок та середу — варто взяти парасольку та бути уважними за кермом через мокру дорогу. Ночами повітря охолоджується до +6°...+9°, тож одяг варто обирати тепліший, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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