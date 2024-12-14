Ворог атакував Україну "Шахедами" в ніч проти 14 грудня, у кількох областях прогриміли вибухи.

Російська армія продовжує атакувати мирне населення України дронами, ППО в ніч проти 14 грудня працювала в низці областей.

Так, повідомлялося, що в Одеській та Сумській областях пролунали вибухи.

"Шахеди" також намагалися атакувати Київ.

Вночі близько години ночі з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони в Києві.

Вибухи було чутно поблизу Черкас, там також працювали сили ППО.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 14 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерове.

Усього було застосовано 132 ворожих БПЛА.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на території України.

72 ворожих безпілотника окаційно втрачені, два повернулися до Росії.

Нагадаємо, в Україні 14 грудня введено графіки відключення світла, відомо, що Обленерго задіятиме одночасно одну та дві черги.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів виглядатимуть так:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності електроенергії продовжаться з 06:00 до 22:00.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платежі за газ: відомо, чому це може статися.

В Україні одразу діють кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.