Російська армія продовжує атакувати мирне населення України дронами, ППО в ніч проти 14 грудня працювала в низці областей.
Так, повідомлялося, що в Одеській та Сумській областях пролунали вибухи.
"Шахеди" також намагалися атакувати Київ.
Вночі близько години ночі з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони в Києві.
Вибухи було чутно поблизу Черкас, там також працювали сили ППО.
Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 14 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерове.
Усього було застосовано 132 ворожих БПЛА.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на території України.
72 ворожих безпілотника окаційно втрачені, два повернулися до Росії.
Нагадаємо, в Україні 14 грудня введено графіки відключення світла, відомо, що Обленерго задіятиме одночасно одну та дві черги.
Як повідомили у НЕК "Укренерго", час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів виглядатимуть так:
00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності електроенергії продовжаться з 06:00 до 22:00.
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