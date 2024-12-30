У Центру протидії дезінформації РНБО повідомили, що росіяни запасали ракети для зимових обстрілів України з літа.

Ворога накопичував ракети для зимових обстрілів України з літа, інформує ЦПД.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Запас ракет для обстрілів України, у тому числі об'єктів енергетики, протягом зими окупанти створювали з літа.

«Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий. Важливо, що всі розуміють значення реагування на тривоги», – повідомив Коваленко.

Коваленко додав, що Україна має ресурс відбивати атаки та повідомив, що необхідно слід знищувати тилові склади ворога, аеродроми стратегічної авіації, ВПК росіян.

Раніше українцям розповіли, чи можливий обстріл на Новий рік і є реальна загроза удара"Орєшніком".

Ворог має ресурс для масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів, тому не виключено черговий удар може статися в новорічну ніч.

Як вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після ракетного обстрілу України на Різдво у ворога залишилось запасів на дві масштабні атаки.

Також ворог накопичує і у нього є допомога від КНДР.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку - ред.) здійснити ближче до Нового року. Або навіть в новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", - ділиться думками Мусієнко.

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