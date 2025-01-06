Київщина пережила чергову масовану атаку ворога, в області працювали сили ППО по цілях.

У ніч проти 6 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Як повідомили у Повітряних силах України ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

​На Київщині через обстріл пошкоджено контактну мережу залізниці.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – йдеться у повідомленні.

Які поїзди затримувались:

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:18)

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18)

№143/144 Рахів-Суми (+0:49)

№141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49)

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36)

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:36)

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29)

№105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20)

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08)

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07)

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04)

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04).

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