Киевщина пережила очередную массированную атаку врага, в области работали силы ПВО по целям.

В ночь на 6 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Как сообщили в Воздушных силах Украины враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

На 9 утра подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

49 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

На Киевщине из-за обстрелов повреждена контактная сеть железной дороги.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области", – говорится в сообщении.

Какие поезда задерживались:

№103/104 Львов-Краматорск (+1:18)

№21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+1:18)

№143/144 Рахов-Сумы (+0:49)

№141/142 Ивано-Франковск-Чернигов (+0:49)

№95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:37)

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:36)

№103/104 Краматорск-Львов (+0:36)

№9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+0 :29)

№105/106 Одесса-Главная-Киев-Пасс. (+0:23)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:20)

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:08)

№51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:07)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:07)

№13/14 Киев-Пасс.-Солотвино- 1 (+0:04)

№49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:04)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:04).

Последние новости Украины:

Взрывы в Чечне: дрон атаковал казармы спецназа Кадырова в Грозном, детали.

Новый удар "Орешником" в Пентагоне предупредили украинцев: "В ближайшие дни...".

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.