Так, це не першу атаку на Тамбовський пороховий завод, що є одним із головних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії.

Про це поінформував у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Вже не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України", – повідомив Андрій Коваленко.

Повідомляється, що на заводі виробляється порох, що використовується для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.

Наприклад, колоксилін, який застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

"Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло", – інформує Коваленко.

Російські ЗМІ повідомили, що вночі Тамбовську область атакували дрони, місцеві повідмяляли про вибухи в місті Котовську, де розташований пороховий завод.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня було завдано масованого удару по об'єктах на території Росії, було застосовано приблизно 200 дронів та інші ударні засоби.

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