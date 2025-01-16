Это не первая атака на Тамбовский пороховой завод, являющийся одним из главных поставщиков взрывчатых материалов для армии России.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Уже не впервые атакован Тамбовский пороховый завод РФ. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованного в войне против Украины", – сообщил Андрей Коваленко.

Сообщается, что на заводе производится прах, используемый для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Например, колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

"Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло", – сообщает Коваленко.

Российские СМИ сообщили, что ночью Тамбовскую область атаковали дроны, местные отмечали взрывы в городе Котовске, где расположен пороховой завод.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января был нанесен массированный удар по объектам на территории России, было применено около 200 дронов и другие ударные средства.

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