Вибухова хвиля вибила вікна у чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку.
Про це повідомляють у Telegram ДСНС України.
"Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт.
У результаті ворожої атаки постраждали двоє людей, 74-річну жінку госпіталізували до лікарні, у чоловіка гостра реакція на стрес, йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.
Постраждала унаслідок російського обстрілу Миколаєва 74-річна жінка перебуває у важкому стані.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім.
“Станом на ранок жінка перебуває у важкому стані”, - йдеться у повідомленні.
Також відомо, шо росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині, одна людина загинула.
Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Відомо, що пошкоджено 3 будинки, ворог поранив людей і завдав руйнувань у Покровському районі.
"У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлю", - повідомив Філашкін.
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