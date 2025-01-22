У вівторок ввечері, 21 січня, рф атакувала Миколаїв дронами, через обстріл атаки є руйнування та пострадалі.

Вибухова хвиля вибила вікна у чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку.

Про це повідомляють у Telegram ДСНС України.

"Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт.

У результаті ворожої атаки постраждали двоє людей, 74-річну жінку госпіталізували до лікарні, у чоловіка гостра реакція на стрес, йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Постраждала унаслідок російського обстрілу Миколаєва 74-річна жінка перебуває у важкому стані.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Станом на ранок жінка перебуває у важкому стані”, - йдеться у повідомленні.

Також відомо, шо росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині, одна людина загинула.

Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відомо, що пошкоджено 3 будинки, ворог поранив людей і завдав руйнувань у Покровському районі.

"У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлю", - повідомив Філашкін.

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