У Харкові в ніч проти 28 січня внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа площею близько 1500 квадратних метрів

Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі, що на Харківщині.

До гасіння залучені більш ніж 12 підрозділів ДСНС та техніка Харківської міської ради, про це розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

Повідомляється, що ворожий "Шахед" поцілив по території цивільного підприємства, після влучання сталося пошкодження газогону.

Вогонь охопив двоповерховий корпус, у результаті атаки пошкоджені приміщення сусідніх підприємств та два авто, які були припарковані поруч.

Є дані про двох потерпілих, в якиї гостра реакція на стрес.

Також відомо, що вночі проти 28 січня російські загарбники атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Загалом сили ППО знищили 65 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих.

Останні новини в Україні:

Перехожа випадково викрила шпигуна Росії: він виявився непростим обличчям.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не лише: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.